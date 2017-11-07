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Hacı Sabancı, otel odasında Özge'yi bırakmış!

Özge Ulusoy'un, annesine ağza alınmayacak küfürler ettiği mesajları görünce ayrılık kararı alan Hacı Sabancı, otel odasında sevgilisini bırakıp İstanbul'a dönmüş

Hacı Sabancı, otel odasında Özge'yi bırakmış!

Özge Ulusoy'un, annesine ağza alınmayacak küfürler ettiği mesajları görünce ayrılık kararı alan Hacı Sabancı, otel odasında sevgilisini bırakıp İstanbul'a dönmüş

07 Kasım 2017 Salı 17:19
Hacı Sabancı, otel odasında Özge'yi bırakmış!
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ALTI yıllık sevgilisi Özge Ulusoy'la nisan ayında yollarını ayıran Hacı Sabancı, ünlü mankenin telefonunda kendisi hakkındaki mesajları görünce hemen ayrılık kararı aldığını açıkladı. 
ANNESİNE SÖYLEDİĞİ SÖZLER AYRILIĞIN SEBEBİ ÇIKTI
İddiaya göre, Hacı Sabancı sevgilisi Özge Ulusoy'un telefonunu karıştırırken annesiyle yaptığı özel konuşmaların arasında annesi Arzu Sabancı hakkında ağza alınmadık küfürlerin olduğu mesajlaşmaları görmüş. Bunun üzerine Hacı hemen ayrılma kararı almıştı.
"WHATSAPP KONUŞMALARINI GÖRÜNCE BEYNİMDEN VURULMUŞA DÖNDÜM" 
Bu iddiayla ilgili içini döken Hacı Sabancı, ilişkisine neden nokta koyduğunu anlattı: "Nisanın ilk haftası Londra'ya tatile gittik. Özge'nin uykusu geldiği için erkenden uyudu ben de normalde Özge'nin telefonuna bakmam ama o gün içimden bir ses bakmamı söyledi. Whatsapp mesajlarını görünce beynimden vurulmuşa döndüm. Özge'nin, bir sırdaşıyla yaptığı ailem ve yakınlarım hakkında küfür, yalan ve hakaret içeren mesajlarını okudum. O an ayrılmaya karar verdim. Mesajların hiçbiri masumiyet içermiyordu."

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Anahtar Kelimeler:
Özge UlusoyHacı SabancıArzu Sabancı
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