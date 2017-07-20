Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Hacı Sabancı'nın yeni aşkını annesi seçti

Hacı Sabancı, Özge Ulusoy ile aşkını, annesi Arzu Sabancı onaylamadığı için bitirmişti. Hacı Sanancı'nın şimdi de annesinin çok sevdiği sosyetik güzel İlkem Öztürk ile aşk yaşadığı iddia edildi

Hacı Sabancı'nın yeni aşkını annesi seçti

Hacı Sabancı, Özge Ulusoy ile aşkını, annesi Arzu Sabancı onaylamadığı için bitirmişti. Hacı Sanancı'nın şimdi de annesinin çok sevdiği sosyetik güzel İlkem Öztürk ile aşk yaşadığı iddia edildi

20 Temmuz 2017 Perşembe 08:27
Hacı Sabancı'nın yeni aşkını annesi seçti
banner404

SABACI ailesinin müzmin bekarı Hacı Sabancı, yeni bir aşka yelken açtı. Manken Özge Ulusoy ile 6 yıl boyunca aşk yaşayan ve geçtiğimiz günlerde sürpriz bir şekilde bu aşkı noktalayan Sabancı şaşırtmaya devam ediyor. Annesi Arzu Sabancı, manken Özge Ulusoy'u gelin olarak kabul etmediği için ilişkisini noktalayan Hacı Sabancı geçen hafta Özge'nin en yakın arkadaşı Ahu Yağtu ile bir gece kulübünde yakınlaşmıştı. Dudak dudağa dans eden çift görüntülenince Özge de öfkeden küplere binmiş, 'Ahu ayıp etti, onu hayatımdan sildim' demişti. 

MİKANOS'TA TATİL YAPIYORLAR
Skandal birliktelik kısa sürdü. Çünkü Hacı Sabancı tercihini annesinin yakından tanıdığı ve sevdiği sosyetik güzel İlkem Öztürk'ten yana kullandı. Hastane sahibi olan sosyetik güzel ile bir süredir konuşan Hacı, şimdi onunla birlikte Mikanos'ta tatil yapıyor. Bu yazın gözde şehri Mikanos'ta gözlerden uzak aşk yaşayan Hacı’nın annesi Arzu Sabancı'nın bu birlikteliğe onay verdiği konuşuluyor. Özge Ulusoy ile olan birlikteliğe onay vermediği iddiaları için hiçbir zaman açıklama yapmayan Arzu Sabancı’nın yeni gelin adayı İlkem Öztürk için açıklama yapıp yapmayacağı merak konusu oldu. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Hacı SabancıÖzge UlusoyAşkHastane
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Acı haberi nikahından sonra alan Aslıhan'ın ilk sözleri
Acı haberi nikahından sonra alan Aslıhan'ın ilk sözleri
Pınar'ı yıkan haber! Enkaz bulunana kadar umudu vardı
Pınar'ı yıkan haber! Enkaz bulunana kadar umudu vardı
11 gencecik can için yazılanlara isyan etti
11 gencecik can için yazılanlara isyan etti

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim