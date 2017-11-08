Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 19°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
112805
ALTIN
159.022
DOLAR
3.8686
STERLİN
5.0885
EURO
4.4878
Sürücünün baş belası buğudan kurtulmanın efsane yolu!
Buğudan kurtulmanın efsane yolu!
8 Kasım 2017 Çarşamba - Günlük Burç Yorumu
8 Kasım Günlük Burç Yorumu
8 Kasım 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
8 Kasım 2017 Antalya -...
banner468

Hacı, olay yaratan mesajlar için suskunluğunu bozdu

Özge Ulusoy'un eski sevgilisinin annesine hakaret ettiği sözlerin yer aldığı mesajları yalanlayan Hacı Sabancı, "Öyle bir konuşma yok." dedi

Hacı, olay yaratan mesajlar için suskunluğunu bozdu

Özge Ulusoy'un eski sevgilisinin annesine hakaret ettiği sözlerin yer aldığı mesajları yalanlayan Hacı Sabancı, "Öyle bir konuşma yok." dedi

08 Kasım 2017 Çarşamba 11:27
Hacı, olay yaratan mesajlar için suskunluğunu bozdu
banner404

ALTI yıllık sevgilisi  Özge Ulusoy'la nisan ayında yollarını ayıran  Hacı Sabancı, ünlü mankenin telefonunda kendisi hakkındaki mesajları görünce hemen ayrılık kararı aldığını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından  Özge Ulusoy'a ait olduğu mesajlar patlak vermişti. Ancak Hacı, mesajları yalanladı.

"NEDEN 7 AY SONRA BUNLARI SÖYLEDİ?"

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının yorumcularından Bircan İpek, dün bir açılışta  Özge Ulusoy ile beraber olduğunu söyledi. Eski sevgilisi  Hacı Sabancı'nın iddiaları nedeniyle  Özge Ulusoy'un çok üzgün ve son derece bitik bir halde olduğunu ifade eden Bircan İpek, "Özge'ye ben soru sormadan şunu sordu, 'Madem bu mesajları gördün, beni bıraktın, neden 7 ay sonra bunları açıkladın?' diye soruyor." dedi.

ÖZGE'YE AİT OLDUĞU İDDİA EDİLEN MESAJLARI, HACI YALANLADI

Özge Ulusoy'un  Hacı Sabancı'nın annesine hakaretler ettiğini iddia edilen mesajlar gündeme bomba gibi düştü. Olayla ilgili  Hacı Sabancı, "Böyle bir konuşma yok" diyerek haberi yalanladı.

İşte Özge'ye ait olduğu iddia edilen o mesajlar:

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Özge UlusoyHacı Sabancı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
O Ses yarışmacısı ile anılan Hadise'den 7 yıl sonra bir ilk
O Ses yarışmacısı ile anılan Hadise'den 7 yıl sonra bir ilk
Olay fotoğrafla ilgili konuşan Ajda, sihirli formülünü anlattı
Olay fotoğrafla ilgili konuşan Ajda, sihirli formülünü anlattı
Şarkıcı Zara'nın son halini gören tanıyamıyor
Şarkıcı Zara'nın son halini gören tanıyamıyor

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim