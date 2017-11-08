Hacı, olay yaratan mesajlar için suskunluğunu bozdu

ALTI yıllık sevgilisi Özge Ulusoy'la nisan ayında yollarını ayıran Hacı Sabancı, ünlü mankenin telefonunda kendisi hakkındaki mesajları görünce hemen ayrılık kararı aldığını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından Özge Ulusoy'a ait olduğu mesajlar patlak vermişti. Ancak Hacı, mesajları yalanladı.

"NEDEN 7 AY SONRA BUNLARI SÖYLEDİ?"

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının yorumcularından Bircan İpek, dün bir açılışta Özge Ulusoy ile beraber olduğunu söyledi. Eski sevgilisi Hacı Sabancı'nın iddiaları nedeniyle Özge Ulusoy'un çok üzgün ve son derece bitik bir halde olduğunu ifade eden Bircan İpek, "Özge'ye ben soru sormadan şunu sordu, 'Madem bu mesajları gördün, beni bıraktın, neden 7 ay sonra bunları açıkladın?' diye soruyor." dedi.

ÖZGE'YE AİT OLDUĞU İDDİA EDİLEN MESAJLARI, HACI YALANLADI

Özge Ulusoy'un Hacı Sabancı'nın annesine hakaretler ettiğini iddia edilen mesajlar gündeme bomba gibi düştü. Olayla ilgili Hacı Sabancı, "Böyle bir konuşma yok" diyerek haberi yalanladı.

İşte Özge'ye ait olduğu iddia edilen o mesajlar: