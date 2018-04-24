Guzyaka ve Yücel'den samimi selfi

BİR dönem Ak Parti Alanya İlçe Gençlik Kolları'nda görev yapan Alanya'nın tanınmış simalarından iş adamı Ahmet Guzyaka Alanya Atatürk Anıtı civarında bulunan Shakespeare Coffee ‘de arkadaşları ile birlikte Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’i ağırladı. Yaklaşık iki saat boyunca çay, kahve ve sohbet şeklinde süren görüşmede Guzyaka, Adem Murat Yücel ile selfi yapmadan geçmedi.

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