Güzelliği dillere destan oyuncu cinsel tercihiyle şaşırttı!

AMBER Heard, Amerikan Allure dergisinin yeni sayısına bir röportaj verdi. Ünlü oyuncu, cinsel kimliği ve özel hayatı hakkında konuştu.



"KİMDEN HOŞLANIYORSAM ONUNLAYIM"

31 yaşındaki oyuncu, daha önce hem kadınlarla hem de erkeklerle birlikte olduğunu ifade etti, fakat kendini biseksüel olarak tanımlamadığını belirterek, "Kendimi hiçbir şekilde tanımlamak ya etiketlemek istemiyorum. Kimden hoşlanıyorsam onunlayım. Bir kadınla da ilişkim oldu. İki seçeneğim vardı: Ya onu bırakacaktım, ya da devam edecektim" dedi.

"HOLLYWOOD'DAKİ HERKES BANA..."

Kendisi için söylenenleri pek dikkate almadığını vurgulayan güzel oyuncu, "Hollywood'daki herkes bana 'Her şeyi çöpe atıyorsun. Bunu kariyerine yapamazsın' dedi. O dönemde, bir filmde Nicolas Cage'le, diğerinde ise Johnny (Depp) ile başroldeydim. Ben de farklı bir şekilde davranamayacağımı belirterek, 'Beni izleyin' dedim" şeklinde konuştu.

"EŞİTLİK TARTIŞMAYA AÇIK OLMAMALI"

Heard, cinsel kimliğiyle ilgili sorulan soruya " Daha fazla eğitim aldıkça ve doğamızın gerçekleriyle yüzleştikçe, harfler eklemeyi sürdürdük. Bu çok iyi bir kalkandı, fakat şu anda altında eziliyoruz. Etiketlemeye karşı direnmemiz çok önemli. Bana kaç tane harf eklediğinizle ilgilenmiyorum. Sonunda, hepimiz insan olarak okunuyoruz. Eşitlik tartışmaya açık olmamalı. İnsanlara eşit yaklaşıyor musunuz? Sizi bu konuda düşünmeye davet ediyorum" yanıtını verdi.

"Justice League" ve "Aquaman" filmleriyle izleyici karşısına çıkacak olan aktris, ayrıca formunu korumak için günde beş saat egzersiz yaptığını açıkladı.