Güzel oyuncunun iç çamaşırlı paylaşımı takipçilerini çıldırttı!

MEGAN Fox, sosyal medya hesabında paylaştığı soyunma kabininden çekilmiş fotoğrafıyla yine gündeme oturdu

‘Transformers' yıldızı güzel, yüzünün alt kısmından itibaren kadraja girdiği fotoğrafta, ateşli siyah sütyeniyle poz verdi



3 çocuk annesi Megan Fox, ‘Frederick's of Hollywood'un iç çamaşırı tasarımlarının marka yüzü. 31 yaşındaki yıldız paylaştığı bu cesur fotoğrafla 4 milyon takipçisinden hep aynı yorumu aldı. ‘Kahretsin, bu fazla ateşli!'

Megan Fox, 24 saatte 200 bini aşkın beğeni aldı.

Brian Austin Green ile evli olan Fox, Instagram hesabından sıklıkla birlikte çalıştığı markanın çamaşırlarıyla çektirdiği pozları paylaşıyor.