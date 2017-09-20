Güzel oyuncu hastaneye kaldırıldı!

DÜNYACA ünlü futbolcu Mesut Özil‘in sevgilisi güzel oyuncu Amine Gülşe dün akşam geç saatlerde apar topar özel bir hastaneye kaldırıldı. Apandisit şüphesiyle hastaneye götürülen Amine Gülşe, hemen ameliyata alındı. Sözcü Gazetesi‘nin ulaştığı bilgiye göre, Amine Gülşe en geç iki gün içinde taburcu edilecek. Amine Gülşe’nin sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Başarılı geçen ameliyat sonrası Amine Gülşe gözlem odasına alındı.