Güzel oyuncu, aracın içinde sevgilisinin dudaklarına yapıştı

ÖYKÜ Çelik, Beşiktaş'ın eski yöneticisi Serdal Adalı'nın oğlu Serhan ile geçen ocakta aşk yaşamaya başlamıştı. Tatil için tekneyle Yunan adalarına giden sevgililer, İstanbul'a döndü.
ARACIN İÇİNDE AŞKA GELDİLER
Önceki gün Yeniköy'de görüntülenen ikili, alışveriş yaptıktan sonra cipe binen Öykü Çelik ile Serdal Adalı aracın içinde aşka gelip öpüştü.
EVLİLİĞİ KISA SÜRDÜ
Öykü Çelik, Ağustos 2014'te evlendiği Bursalı Ahmet Çakan'dan Kasım 2015'te boşanmıştı. Geçen yaz da meslektaşı Burak Çelik ile birlikte olmuştu.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.