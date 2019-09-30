Güzel model kıskançlığı uğruna milyarder işadamını öldürdü
Modelin sevgilisini üç gün önceden takip edip, yatak odasında pusuya yattığı detayı da tüyler ürpertti
SPOR giyim modeli Mayka Kukucova tarafından öldürülen milyarder işadamı ingiliz Andrew Bush cinayeti ile ilgili yapılan soruşturma sonrası, Andrew'in eski sevgilisi tarafından kıskançlık nedeni ile öldürdüğü ortaya çıktı.
İLİŞKİSİNİ BİTİRDİ
48 yaşında olan Andrew,Mayka ile ilişkisini bitirdikten sonra yeni kız arkadaşıMaria Korotaeva ile İspanyadaki evine özel jetle gitti. Andrew'in yeni kız arkadaşı Mayka'yı yatakta görünce Andrew'e söyledi. Andrew, Maira'ya arabaya geri binmesini söyleyip Mayka'ya evden çıkmasını söyledi. Mayka, evden çıkmayı kabul etmeyince Andrew polis aradı.
ÜÇ EL SİLAH SESİ GELDİ
Çift arasında tartışma çıktı. Arabada bekleyen Maria, evden üç el silah sesi geldiğini duyunca içeri koştu. Andrew'i kanlar içinde buldu.
YATAK ODASINDA PUSUYA YATTI
2016 yılında tutuklanan ve 15 yıl hapis cezası aldıktan sonra cezası 13 yıla indirilen Mayka'nın cinayetten üç gün önce Andrew'i gizli bir şekilde izlediğini ve cinayet için yatak odasında pusuda beklediği belirtildi.
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