Günün bombası! Guido Şeyma'yı bir Türk kızıyla aldattı

ACUN Ilıcalı'dan tek celsede boşandıktan sonra İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı'nın aldatıldığı iddiası ortalık karıştırdı.

SAMİMİ GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞMIŞTI

Youtube kanalı açan ve özel hayatıyla ilgili videolar paylaşan Şeyma Subaşı son olarak sevgilisi Guido ile olan samimi görüntülerini yayınlamıştı. Ortaya atılan aldatma iddiasından sonra Şeyma'nın tadının kaçacağa benziyor.

ÖPÜCÜKLERE BOĞDU

YouTube kanalından paylaştığı videosunda Subaşı, sevgilisinin yanına giderek "Şeyma hakkında ne düşünüyorsun?" diye sormuştu. Sevgilisini çok sevdiğini söyleyen Guido ise "Şeyma müthiş bir kadın. Tam bir ilham kaynağı. Hayatımızda olduğu için hepimiz çok şanslıyız" diyerek öpücüklere boğmuştu.

BİR TÜRK KIZIYLA SARMAŞ DOLAŞ EĞLENDİ

Magagenius isimli magazin sayfasının iddiasına göre İtalyan DJ, Şeyma Subaşı'nı bir Türk kızıyla aldattı. İtalyan DJ Guido Senia'nın Dubai'de S.B. isminde isminde bir Türk kızı ile gece kulübünde sarmaş dolaş eğlendiği belirtildi. Bu iddiaların ardından Şeyma Subaşı'nın hemen Senia'yı terk ettiği de konuşuldu.

DEMET'TEN ALDATMA İDDİALARINA BEĞENİ

Öte yandan şarkıcı Demet Akalın'ın bir Instagram sayfasındaki Şeyma'nın ihanet haberinin görselini beğenmesi takipçilerin gözünden kaçmadı.