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10 Kasım 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
10 Kasım Günlük Burç Yorumu
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Günler sonra döndüğü evinde gördüğü manzara ile şoke oldu

Boşandıktan sonra kardeşinin yanında kalmaya başlayan Murat Dalkılıç, günler sonra döndüğü evinin hırsızlar tarafından talan edildiğini gördü

Günler sonra döndüğü evinde gördüğü manzara ile şoke oldu

Boşandıktan sonra kardeşinin yanında kalmaya başlayan Murat Dalkılıç, günler sonra döndüğü evinin hırsızlar tarafından talan edildiğini gördü

10 Kasım 2017 Cuma 09:52
Günler sonra döndüğü evinde gördüğü manzara ile şoke oldu
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SIKINTILAR Murat Dalkılıç'ın peşini bırakmıyor. Kısa bir süre önce 2 yıllık eşi  Merve Boluğur'dan boşanan  Murat Dalkılıç evde kalamadı. Ayrıldıktan sonra evinde değil kardeşinde kalan  Murat Dalkılıç eve geldiğinde büyük şok yaşadı.

HEMEN POLİSİ ARADI

Murat Dalkılıç'ın evine giren hırsızlar 50 bin TL'lik elektronik eşya ve 25 bin TL'lik saat çaldı.  Murat Dalkılıç durumu hemen polise bildirdi.

6 EV DAHA SOYULMUŞ

Murat Dalkılıç'ın da aralarında bulunduğu ünlülerin oturduğu ultra lüks sitede 6 evin daha soyulduğu öğrenildi.

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Merve BoluğurMurat DalkılıçMagazin
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