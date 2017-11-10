Günler sonra döndüğü evinde gördüğü manzara ile şoke oldu

Murat Dalkılıç'ın da aralarında bulunduğu ünlülerin oturduğu ultra lüks sitede 6 evin daha soyulduğu öğrenildi.

Murat Dalkılıç'ın evine giren hırsızlar 50 bin TL'lik elektronik eşya ve 25 bin TL'lik saat çaldı. Murat Dalkılıç durumu hemen polise bildirdi.

SIKINTILAR Murat Dalkılıç 'ın peşini bırakmıyor. Kısa bir süre önce 2 yıllık eşi Merve Boluğur 'dan boşanan Murat Dalkılıç evde kalamadı. Ayrıldıktan sonra evinde değil kardeşinde kalan Murat Dalkılıç eve geldiğinde büyük şok yaşadı.

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