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Günler sonra döndüğü evinde büyük bir şok yaşadı

Boşandıktan sonra kardeşinin yanında kalmaya başlayan Murat Dalkılıç, günler sonra döndüğü evinin hırsızlar tarafından talan edildiğini gördü

Günler sonra döndüğü evinde büyük bir şok yaşadı

Boşandıktan sonra kardeşinin yanında kalmaya başlayan Murat Dalkılıç, günler sonra döndüğü evinin hırsızlar tarafından talan edildiğini gördü

09 Kasım 2017 Perşembe 17:29
Günler sonra döndüğü evinde büyük bir şok yaşadı
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SIKINTILAR Murat Dalkılıç'ın peşini bırakmıyor. Kısa bir süre önce 2 yıllık eşi Merve Boluğur'dan boşanan Murat Dalkılıç evde kalamadı. Ayrıldıktan sonra evinde değil kardeşinde kalan Murat Dalkılıç eve geldiğinde büyük şok yaşadı.

HEMEN POLİSİ ARADI

Murat Dalkılıç'ın evine giren hırsızlar 50 bin TL'lik elektronik eşya ve 25 bin TL'lik saat çaldı. Murat Dalkılıç durumu hemen polise bildirdi.

6 EV DAHA SOYULMUŞ

Murat Dalkılıç'ın da aralarında bulunduğu ünlülerin oturduğu ultra lüks sitede 6 evin daha soyulduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Murat DalkılıçMerve BoluğurHırsız
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