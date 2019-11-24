Güney Koreli şarkıcı ve oyuncu Goo Hara evinde ölü bulundu
K-pop grubu Kara'nın eski üyesi olan 28 yaşındaki Goo Hara'nın evinde ölü bulunduğu bildirildi.
MAGAZİN 24.11.2019, 21:06
6 AY önce intihar girişiminde bulunan K-Pop (Güney Kore kökenli pop müziği) müziğin tanınmış isimlerinden Goo Hara dün akşam evinde ölü bulundu.
Geçtiğimiz mayıs ayında intihar girişiminde bulunan genç şarkıcı ve oyuncu hayranlarından özür dilemiş ve Japonya turnesini tamamlamıştı.
Geçtiğimiz ay diğer bir Güney Koreli kız grubu f(x)'in eski üyesi 25 yaşındaki şarkıcı Sulli evinde ölü bulunmuştu. Art arda gelen ölüm haberleri hayranları çok üzdü.
Ölüm haberini alınca yasa boğulan hayranları Goo Hara'nın 1.5 milyon takipçili Instagram hesabında taziye mesajlarını paylaştı.
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