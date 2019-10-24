Gündemi sarsacak iddia: Erdal Beşikçioğlu, Behzat Ç'den ayrılıyor!

BAŞROL oyuncusu Erdal Beşikçioğlu'nun yeni sezon bölümleri internet ortamında ekrana gelen Behzat Ç.'nin setinde kriz çıkardığı iddia edildi. Kulislerdeki söylentilere göre oyuncu, senaryoda kendisinden habersiz yapılan değişikliklerden rahatsız oldu.

İKNA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Senaryoyla ilgili sıkıntıların olduğu ve Erdal Beşikçioğlu'nun kendisine danışılmadan alınan kararlardan da rahatsız olduğu belirtilirken, usta oyuncunun diziden ayrılmak istediği öğrenildi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre bir süredir bu gelişmenin gizli tutulduğu ve çözüm arandığı ifade edildi. Erdal Beşikçioğlu'nun diziye devam etmesi için ikna edilmeye çalışılıyor.

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU KİMDİR?

5 Ocak 1970'te doğdu. Orta öğrenimini İzmir Özel Türk Koleji'nde tamamladı. İzmir Narlıdere Mehmet Seyfi Eraltay Lisesi'nden mezun oldu. 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı'na girdi. Mezun olduğu yıl 1993'te Devlet Tiyatroları'nda oyuncu olarak göreve başladı. 1995-96 sezonunda ise Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda müdür vekili olarak görev yaptı. Hayat Var, Eve Giden Yol, Barda gibi ünlü filmlerde rol aldı. Halen Ankara Devlet Tiyatrosu'ndaki görevine devam eden Beşikçioğlu, Ayşe Kulin tarafından yazılan aynı adlı romanından uyarlanılan Vali dizisinde 2006 – 2008 yılları arasında Vali Recep Yazıcıoğlu'nu canlandırdı. Bu rolü ile konuşulan ve beğenilen aktörü asıl büyük çapta üne kavuşturan dizi Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi oldu.2010'da, Emrah Serbes'in aynı isimli romanından esinlenerek hazırlanan dizide Beşikçioğlu, başrol karakter Behzat'ı canlandırdı. Sonrasında ise 46 Yok Olan, Kod adı Reaksiyon dizilerinde ve Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku isimli sinema filminde başrolde yer aldı. Halen tiyatro, televizyon ve sinema hayatına devam başarılı oyuncu ayrıca Elvin Beşikçioğlu ile evlidir. Bir kızı ve bir oğlu vardır. Erdal Beşikçioğlu şimdilerde yeniden çekilmeye başlanan Behzat Ç. dizisinde rol alıyor.