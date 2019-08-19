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Son Dakika

Gündeme bomba gibi düşen fotoğraf! Şeyma Subaşı hamile mi?

İtalyan sevgilisi Guido Senia ile bir davet katılan Şeyma Subaşı'nın göbeği kafaları karıştırdı. Subaşı'nın fotoğrafını görenler "Göbek mi bebek mi?" sorusunu sordu.

MAGAZİN 19.08.2019, 14:37 Melike Temir
Gündeme bomba gibi düşen fotoğraf! Şeyma Subaşı hamile mi?
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ACUN Ilıcalı ile boşandıktan kısa bir süre sonra İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, her hareketiyle magazin gündemine damga vurmaya devam ediyor. Önceki gün sevgilisiyle bir davete katılan Subaşı'nın göbeği kafaları karıştırdı.

GÖBEĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Giydiği elbisede göbeği çıkan Şeyma Subaşı'nı görenler, "Bebek mi, göbek mi?" sorularını sormaya başladı. Subaşı ise hamile olup olmadığına dair çıkan haberler karşısında henüz bir açıklama yapmadı. 

KIZININ VELAYETİ ACUN'A VERİLDİ

Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı'dan Melisa adında bir kızı var. Ancak Melisa'nın velayeti boşanma davasının ardından baba Acun Ilıcalı'ya devredildi.

#gündem #fotograf #Şeyma Subaşı #Hamile #uido Senia
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