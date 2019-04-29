Gündeme bomba gibi düşen aşk iddiası: Patronuyla birlikte

KEMAL Kılıçdaroğlu'nu konuk ettiği programda attığı kahkahalarla tepki çeken Buket Aydın'ın Kanal D'deki işine son verildiği haberleri gündemde düşmezken, bomba bir iddia ortaya atıldı.

SON DÖNEMİN ÇOK KONUŞULAN İSMİ İLE AŞK YAŞIYOR

Medyaradar'ın haberine göre, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören'in son dönemin en çok konuşulan ismi Buket Aydın'a ilgisi olduğu iddia edildi.

DÜĞÜNDE ORTAYA ÇIKTI İDDİA EDİLDİ

Söz konusu aşk iddiasının ortaya çıkması, Yıldırım Demirören ve Revna Demirören çiftinin kızları Yelda Demirören ile merhum işadamı Hasan Kalyoncu ile Nevin Kalyoncu'nun oğlu Haluk Kalyoncu iki bine yakın davetlinin katıldığı törende ortaya çıktı.

DÜĞÜNE DAVET EDİLMEMİŞ

Yine ortaya atılan diğer iddiaya göre, Demirören Ailesinin içindeki Buket Aydın gerilimi sürerken, bombanın fitili 'Düğün Gecesi' ateşlenmiş. Bir iddia da odur ki, Buket Aydın düğüne davet edilmemişti.