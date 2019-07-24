GÜNAY Restaurant'ın eski sahibi Günay Tuncel 79 yaşında yaşamını yitirdi. Bu acı haberin ardından internette Günay Tuncel kimdir? sorusu aratılıyor. İşte Günay Tuncel’in biyografisi…

GÜNAY TUNCEL KİMDİR?

Günay Tuncel, 1940 yılında İstanbul’da varlıklı bir ailede doğdu. Liseyi bitirdikten sonra üniversiteye gitmedi. o dönem Günay Tuncel playboy hayatıyla gündeme geldi.

Tiyatrocu Zerrin Sümer’le evlenince, çalışmaya karar verdi ve ilk kez As Kulüp'te müdür olarak işe başladı. Bir sene orada çalıştıktan sonra Süzer Plaza Otel'in olduğu yerde 'Lalezar' adlı restoranda müdür olarak çalıştı. Burada; Emel Sayın, Öztürk Serengil ve Ajda Pekkan’ı haftanın yedi günü sahneye çıkardı.

1980 yılında Egemen Bostancı ile ortak bir yer açmaya karar vererek Harbiye’de “Günay Restaurant” adı ile mekanı açtı. Açılıştan itibaren Leman Sam ile 11 yıl çalıştı. Leman Sam ile 11 yıllık beraberlikleri oldu. Günay Restaurant'ın popüler olduğu yıllar birçok olayla gündeme gelmişti. Bunlardan biri de Derya Tuna'nın vurulması olayıydı.

Günay Tuncel, bir süredir tedavi görüyordu. 79 yaşındaki Tuncel, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.