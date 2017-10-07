Gülşen, uyku öncesi sıfır makyaj sütyensiz fotoğrafını paylaştı

GERİDE bıraktığımız yılın haziran ayında Ozan Çolakoğlu ile evlenen Gülşen bu yılın ocak ayında anne olmuş ve bu mutluluğu tatmıştı. Anne olduktan sonra pek çok ünlü ismin aksine Azur adını verdiği çocuğuyla bizzat kendisi ilgilenen Gülşen, çıktığı konserlerde bile oğlunu bir an olsun yanından ayırmadı.

KONSERLERİNDE CESUR KIYAFETLER TERCİH EDİYOR

Geride bıraktığımız yazı beachlerde sahne alarak geçiren Gülşen yoğun temposuyla parmak ısırtırken, bir yandan da konserler için tercih ettiği cesur kıyafetlerle adından söz ettirmişti.

CESUR PAYLAŞIM

Ünlü şarkıcı son olarak evinden paylaştığı ve 'İyi Geceler' notunu düştüğü bir fotoğrafla bu giyim tarzını ev ortamında da sürdürdüğünü gösterdi. Sıfır makyaj görüntüsüyle bir hayli farklı görünen Gülşen, bu kareyle ne kadar cesur olduğunu da gösterdi.