Gülse Birsel: Bir daha televizyona 100-120 dakikalık dizi yapmayacağım

FASHION TV Moda Ödülleri'nin konuklarından biri de senarist Gülse Birsel oldu. Jet Sosyete'nin final yapması sonrası dijital platforma geçeceğini söyleyen Gülse Birsel, "Artık 120 dakikalık maceralarımız son buluyor. Bu iş artık yapılacak bir iş olmaktan çıktı" dedi. Birsel şöyle devam etti: "Büyük konuşacağım ama bir daha televizyona 100-120 dakikalık dizi yapmayacağım. Komedi 120 dakika olmaz. Dünyanın hiç bir yerinde böyle bir şey yok. Drama bir nebze yapılabilir ama komedi hiç bir şekilde yapılmıyor. Ben artık yoruldum, başka platformlarda buluşmak üzere artık."