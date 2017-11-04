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Gülben yazışmaları paylaştı: AKP'li kocadan ayrılmayacaktın!

Erhan Çelik'in asistanının abisi, Gülben Ergen'i "AKP'li kocadan ayrılmayacaktın. Sonun Deniz Seki gibi olacak" diyerek tehdit etti, Gülben "Aldatmadım" diyerek isyan etti

Gülben yazışmaları paylaştı: AKP'li kocadan ayrılmayacaktın!

Erhan Çelik'in asistanının abisi, Gülben Ergen'i "AKP'li kocadan ayrılmayacaktın. Sonun Deniz Seki gibi olacak" diyerek tehdit etti, Gülben "Aldatmadım" diyerek isyan etti

04 Kasım 2017 Cumartesi 20:22
Gülben yazışmaları paylaştı: AKP'li kocadan ayrılmayacaktın!
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GÜLBEN Ergen,  Erhan Çelik asistanının abisi tarafından kendisine gelen tehdit mesajlarını paylaşıp, "Kimseyi aldatmadım yeter be yeter!" diyerek isyan etti.

KENDİSİNİ EMNİYET MENSUBU OLARAK TANITTI

Erhan Çelik'in asistanının abisi Murat Emre Kurtulmuş, attığı mesajlarla kendisini emniyet mensubu olarak tanıtıp tehdit etti. Yetmezmiş gibi "Hakan Uzan'la otelde basılma" iddialarına delil olması için yazışmaları tahrif ederek medyayla paylaştı.

Yaşananların üzerine isyan eden Ergen, tüm olup biteni  Instagram paylaşımıyla açığa çıkardı.

"AKP'Lİ KOCADAN AYRILMAYACAKTIN"

Ergen'in paylaştığı yazışmalarda kendisini emniyet mensubu olarak tanıtan Kurtulmuş'un "Bu dönemde  AKP'li kocadan ayrılmayacaktın" sözleri ve "Bu kötülük ne zaman bitecek?" diye soran Ergen'e "Deniz Seki'nin yattığı yerde" diyerek tehdit etmesi dikkat çekti.

İşte  Gülben Ergen'in  Instagram paylaşımına eklediği not:

Günlerce gecelerce bu mesajlar!!!! Emniyete gidip hepsini teslim edince bu hat kimin üzerine çıksın??? Murat Emre Kurtulmuş. O kim? İfadesi alınıyor... Diyor ki benim ablam Seda Kurtulmuş. O kim? E.Ç nin 7 yıllık asistanı. Kadına şiddetin alasını yaşıyorum!! Kimseyi aldatmadım yeter be yeter! Buna izin veren, imkan veren, ortak zemin hazırlayıp bayram eden herkes yargılanacak!!!

İşte tehdit yazışmaları:

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Anahtar Kelimeler:
Gülben ErgenErhan Çelik
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