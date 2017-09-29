Gülben, paylaştığı fotoğrafla Yeşim ve Seren'i açıkça tehdit etti

GEÇTİĞİMİZ hafta Gülben Ergen'in Seren Serengil ve Yeşim Salkım ile kavgası gündeme bomba gibi düşmüştü. Ergen Instagram'dan tehdit eder gibi paylaşımda bulundu.
"DERSİME ÇALIŞIYORUM" MESAJI VERDİ
Yeşim Salkım, Gülben Ergen için "Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük ..." demişti. Seren Serengil de canlı yayında "Bu kadın evli adamlarla sürekli birlikte bu kadını korumayın" demişti. Ergen, tüm bunlara mesaj niteliğinde hukuk kitaplarının fotoğraflarını paylaştı.
MİKROFONA SALDIRMIŞTI
Geçtiğimiz günlerde de Gülben Ergen, havaalanında kendisine sorulan soruları yanıtlamadan mikrofonlara saldırmıştı.
İşte Gülben'in tehdit gibi o paylaşımları:
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