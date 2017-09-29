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Gülben, paylaştığı fotoğrafla Yeşim ve Seren'i açıkça tehdit etti

Evli iş adamı ile aşk yaşadığı haberleriyle gündeme gelen Gülben Ergen, Instagram'dan "Hakaret suçları" adlı hukuk kitaplarının fotoğrafını paylaşarak gönderme yaptı

Gülben, paylaştığı fotoğrafla Yeşim ve Seren'i açıkça tehdit etti

Evli iş adamı ile aşk yaşadığı haberleriyle gündeme gelen Gülben Ergen, Instagram'dan "Hakaret suçları" adlı hukuk kitaplarının fotoğrafını paylaşarak gönderme yaptı

29 Eylül 2017 Cuma 15:30
Gülben, paylaştığı fotoğrafla Yeşim ve Seren'i açıkça tehdit etti
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GEÇTİĞİMİZ hafta  Gülben Ergen'in  Seren Serengil ve  Yeşim Salkım ile kavgası gündeme bomba gibi düşmüştü. Ergen  Instagram'dan tehdit eder gibi paylaşımda bulundu.

"DERSİME ÇALIŞIYORUM" MESAJI VERDİ

Yeşim Salkım,  Gülben Ergen için "Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük ..." demişti.  Seren Serengil de canlı yayında "Bu kadın evli adamlarla sürekli birlikte bu kadını korumayın" demişti. Ergen, tüm bunlara mesaj niteliğinde hukuk kitaplarının fotoğraflarını paylaştı.

MİKROFONA SALDIRMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde de  Gülben Ergen, havaalanında kendisine sorulan soruları yanıtlamadan mikrofonlara saldırmıştı.

İşte Gülben'in tehdit gibi o paylaşımları:

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Anahtar Kelimeler:
Gülben ErgenSeren SerengilYEŞİM SALKIM
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