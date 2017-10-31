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Gülben'in şikayet ettiği Erhan Çelik, savcı karşısında!

Gülben Ergen'i tehdit mesajları atan iki kişinin yakalanmasının ardından, eski eş Erhan Çelik de şüpheli sıfatıyla savcılığa ifade vermeye çağrıldı

Gülben'in şikayet ettiği Erhan Çelik, savcı karşısında!

Gülben Ergen'i tehdit mesajları atan iki kişinin yakalanmasının ardından, eski eş Erhan Çelik de şüpheli sıfatıyla savcılığa ifade vermeye çağrıldı

31 Ekim 2017 Salı 16:57
Gülben'in şikayet ettiği Erhan Çelik, savcı karşısında!
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CEP telefonuna tehdit ve hakaret içerikli mesajlar gelen şarkıcı  Gülben Ergen'in şikayeti üzerine iki kişi hakkında başlatılan soruşturmanın şüphelileri arasına, şikayetçi Ergen'in eski eşi  Erhan Çelik de dahil edildi. Soruşturmayı yürüten savcı,  Erhan Çelik'i şüpheli sıfatı ile ifadeye çağırdı.

ERHAN ÇELİK İLE BAĞLANTILI KİŞİLER ÇIKMIŞTI

Cep telefonuna gelen tehdit ve hakaret içerikli mesajlar üzerine Avukatı Altın Mimir aracılığı ile  İstanbul  Anadolu Adalet Sarayı'na başvuran  Gülben Ergen, gelen mesajlardan dolayı şikayetçi oldu. Şikayet üzerine başlatılan soruşturma sonucunda tespit edilen şüpheliler H.G. ve M.E.K.'nin  Erhan Çelik ile bağlantılı kişiler olması üzerine,  Erhan Çelik de şüpheliler arasına dahil edildi.

ERHAN ÇELİK İFADEYE ÇAĞRILDI

Soruşturmayı yürüten  İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı Metin Uslu'nun, geçtiğimiz Cuma günü  Erhan Çelik'i şüpheli sıfatı ile ifadeye çağırdığı öğrenildi. Çelik'in tebligatın kendisine ulaşmasından itibaren 10 gün içinde savcılığa gelerek ifade vermesi istendi.

SORUŞTURMA ÜÇ SUÇ ÜZERİNDEN YÜRÜYOR

Her üç şüpheli de, "Hakaret", "Tehdit" ve "Sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçlarından soruşturuluyor.

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Anahtar Kelimeler:
Gülben ErgenErhan ÇelikMetin Uslu
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