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Gülben'in ihanet fotoğraflarının ardından şimdi de video ortaya çıktı

Geçtiğimiz günlerde "Ben kimseyi aldatmadım" diyen Gülben Ergen'in, eski eşi Mustafa Erdoğan'ı spor hocası Serkan Sakallıoğlu ile aldattığı video ortaya çıktı

Gülben'in ihanet fotoğraflarının ardından şimdi de video ortaya çıktı

Geçtiğimiz günlerde "Ben kimseyi aldatmadım" diyen Gülben Ergen'in, eski eşi Mustafa Erdoğan'ı spor hocası Serkan Sakallıoğlu ile aldattığı video ortaya çıktı

18 Ekim 2017 Çarşamba 09:46
Gülben'in ihanet fotoğraflarının ardından şimdi de video ortaya çıktı
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SON günlerde aldatma haberleriyle magazin gündeminden düşmeyen  Gülben Ergen'in, ilk eşi  Mustafa Erdoğan'ı aldattığı video ortaya çıktı. Ergen'in "Şahdamarım" mesajları attığı kişinin spor hocası Serkan Sakallıoğlu olduğu anlaşıldı.

O DÖNEM "ŞOFÖRÜM" DEMİŞTİ

Spor hocasıyla yakalandığı ve evliliği yıkılmasın diye görüntülerin kamuoyuna verilmemesi için medya kuruluşları ile görüştüğü söylenen  Gülben Ergen'in o dönem bu görüntülere verdiği tepki "O benim şoförüm" olmuştu. Ancak Ergen'in 2 şoförünün olduğu, ikisinin de yakalandığı kişi olmadığı bu görüntülerle anlaşılmış oldu.

"BEN KİMSEYİ ALDATMADIM"

Geçtiğimiz günlerde 2. eşi  Erhan Çelik'i evli iş adamı  Tolga Duğles ile aldattığı iddia edilen  Gülben Ergen,  Seda Sayan'ın Show TV'deki programına bağlanıp "Ben ilişkilerim boyunca kimseyi aldatmadım." demişti. Ancak ortaya çıkan bu görüntülerle ünlü şarkıcının,  Mustafa Erdoğan'ı aldattığı belgelenmiş oldu.

SPOR HOCASINI DÖVMÜŞ

O dönem  Gülben Ergen ve spor hocası Serkan Sakallıoğlu'nun birlikte olduğunu öğrenen  Mustafa Erdoğan ise, spor hocasını dövdüğü iddia edildi.

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Mustafa ErdoğanGülben ErgenTolga DuğlesErhan ÇelikSeda Sayan
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