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Gülben, ihanet görüntülerinin ardından eski eşiyle bir araya geldi

Gülben Ergen, Mustafa Erdoğan'ı spor hocasıyla aldattığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından, eski eşiyle fotoğraf paylaşarak dosta düşmana nispet yaptı

Gülben, ihanet görüntülerinin ardından eski eşiyle bir araya geldi

Gülben Ergen, Mustafa Erdoğan'ı spor hocasıyla aldattığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından, eski eşiyle fotoğraf paylaşarak dosta düşmana nispet yaptı

19 Ekim 2017 Perşembe 09:19
Gülben, ihanet görüntülerinin ardından eski eşiyle bir araya geldi
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MAGAZİN gündeminden haftalardır düşmeyen  Gülben Ergen'in ikinci eşi  Erhan Çelik'i evli iş adamı  Tolga Duğles ile aldattığı iddialarının ardından, ilk eşi  Mustafa Erdoğan'ı da adattığı iddia edilmişti. Gülben'den bu iddialara nispet yapar gibi paylaşım geldi.

ESKİ EŞİYLE FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Eski eşi  Mustafa Erdoğan'ı spor hocası Serkan Sakallıoğlu ile aldattığı söylenen  Gülben Ergen, iddialara ilişkin tek kelime etmezken nispet yapar gibi fotoğraf paylaştı.  Mustafa Erdoğan,  Gülben Ergen'in evine gidip çocuklarıyla birlikte fotoğraf çektirdi. Gülben de fotoğrafı paylaşıp "Mutluluk" yazarak dosta düşmana mesaj verdi.

"ŞOFÖRÜM" DEMİŞTİ SEVGİLİSİ ÇIKTI

Mustafa Erdoğan'la evli olduğu dönem, spor hocasıyla ilişki yaşayan  Gülben Ergen'in o dönem görüntülere ilişkin "O benim şoförüm" diyerek açıklama yapmıştı. Görüntülerin dün ortaya çıkmasının ardından Gülben'in yanındaki kişinin spor hocası olduğu anlaşıldı.

İşte  Gülben Ergen'in o paylaşımı:

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa ErdoğanMustafa ErdogTolga DuğlesGülben ErgenErhan Çelik
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