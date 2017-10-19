Gülben, ihanet görüntülerinin ardından eski eşiyle bir araya geldi

MAGAZİN gündeminden haftalardır düşmeyen Gülben Ergen'in ikinci eşi Erhan Çelik'i evli iş adamı Tolga Duğles ile aldattığı iddialarının ardından, ilk eşi Mustafa Erdoğan'ı da adattığı iddia edilmişti. Gülben'den bu iddialara nispet yapar gibi paylaşım geldi.

ESKİ EŞİYLE FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Eski eşi Mustafa Erdoğan'ı spor hocası Serkan Sakallıoğlu ile aldattığı söylenen Gülben Ergen, iddialara ilişkin tek kelime etmezken nispet yapar gibi fotoğraf paylaştı. Mustafa Erdoğan, Gülben Ergen'in evine gidip çocuklarıyla birlikte fotoğraf çektirdi. Gülben de fotoğrafı paylaşıp "Mutluluk" yazarak dosta düşmana mesaj verdi.

"ŞOFÖRÜM" DEMİŞTİ SEVGİLİSİ ÇIKTI

Mustafa Erdoğan'la evli olduğu dönem, spor hocasıyla ilişki yaşayan Gülben Ergen'in o dönem görüntülere ilişkin "O benim şoförüm" diyerek açıklama yapmıştı. Görüntülerin dün ortaya çıkmasının ardından Gülben'in yanındaki kişinin spor hocası olduğu anlaşıldı.

İşte Gülben Ergen'in o paylaşımı: