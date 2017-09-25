Gülben Ergen sinirden titredi

İZMİRLİ evli iş adamı Tolga Duğles ile yaşadığı skandal aşkla gündemden düşmeyen Gülben Ergen, önceki akşam Atatürk Havaalanı'nda görüntülendi. Elinde valizi ve yaptığı alışveriş kolisiyle iç hatlar terminalinden çıkarken görülen Ergen, sorulan sorular karşısında adeta sinir krizi geçirdi. Yeşim Salkım'ın “Türkiye'ye gelmiş en büyük …” lafları sorulduğunda “Konuşmayacağım” dedi.

Adına açılan #kocamadokunma etiketi sorulduğunda daha da sinirlenen Ergen, “Size konuşmayacağım dedim” diyerek tepki gösterdi. Üst üste gelen sorular arasında en çok da Seren Serengil'in tepki gösterdiği hatırlatıldığında kendini kaybeden şarkıcı, soru soran muhabirin mikrofonunu almaya çalışarak tepki gösterdi.

Sinirden titreyen şarkıcı, “Siz hangi kanalsınız ver mikrofonu bana, size konuşmayacağım diyorum yine de soruyorsunuz” diyerek hızla oradan ayrılmak istedi. Trafikte kalan aracına yürümeye başlayan Ergen, yaklaşık 500 metre giderek kameralardan kaçmaya çalıştı.