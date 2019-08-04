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Gülben Ergen panik oldu

Gülben Ergen, yaklaşık beş aydır aşk yaşadığı müzisyen Emre Irmak’la, Zayo Beach’teydi

MAGAZİN 04.08.2019, 11:39 04.08.2019, 11:41 Enes Subaşı
Gülben Ergen panik oldu
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MEKANA  bornozla giden şarkıcı, gazetecileri fark edince, panik oldu. Görüntülenmek istemeyen Ergen, bir süre beach’te oyalandıktan sonra, hızlı adımlarla aracına bindi.
 

#gülben ergen
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