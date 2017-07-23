Gülben Ergen havalandı!

BİR süredir çocuklarıyla Bodrum'daki evinde tatilde olan Gülben Ergen, önceki gün farklı bir deneyim yaşadı. İkizleri Atlas ve Güney'in ısrarını kıramayan 45 yaşındaki sanatçı, oğullarını yalnız bırakmamak için onlarla deniz paraşütü yaptı.

İlk başta oldukça korkan Gülben Ergen, paraşütün havalanmasıyla bu kez oldukça keyiflendi. Bu anları da instagram'da paylaşan ünlü sanatçının görüntüleri akıllara "Uçacaksın, uçacaksın, havalara uçacaksın" diye seslendiği meşhur şarkısını getirdi.