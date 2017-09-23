Gülben Ergen'e eski eltisinden son darbe: Kabe’nin örtüsünü bile..

SEREN Serengil ve Yeşim Salkım’ın, Gülben Ergen hakkında söylediği sözlerin Türkiye gündemine oturmasının ardından, Ergen’in eski eltisi Elif Erol Erdoğan da ünlü şarkıcıyı isim vermeden Twitter üzerinden bombaladı. Erdoğan'ın isim vermeden kullandığı “bazı insanlar namussuzdur” sözü şok etkisi yarattı.

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