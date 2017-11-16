Gülben Ergen'e darbe üzerine darbe bu kez de penguen şoku!

YASEMİN Duğles ile evli olan İzmirli iş adamı Tolga Duğles'in, Gülben Ergen'in yasak aşkı olduğu iddia edilmiş ancak bu iddialar Gülben Ergen tarafından reddedilmişti. Ama iddiaların sel olup aktı. Gülben Ergen, hukuk yoluna başvurup önlerini kesmeye çalıştı ama nafile...

Tolga Duğles ile yakalanmasının ardından daha büyük bir iddia geldi. O da Gülben Ergen'in eski eşi Erhan Çelik'i zaten Tolga Duğles ile aldattığı yönündeydi. Bunun üzerine Erhan Çelik Instagram üzerinden imalı açıklamalarda bulunmuştu. Bu arada da Gülben Ergen, kendisi hakkında konuşan herkese tedbir kararı aldırıyor, konuşmalarını engelliyordu. Hatta Uçankuş'a bile dava açmıştı. Ancak mahkeme Gülben Ergen'in bu talebini reddetmiş ve kararı veto etmişti.

Gülben Ergen'in bir diğer hasmı Seren Serengil'di. Gülben Ergen ile Seren Serengil birbirleri hakkında mahkemeden tedbir kararı aldırmışlardı.

Gülben Ergen, Seren Serengil’in penguenli paylaşımla kendisini kastettiğini ve aşağıladığını öne sürerek karar uymadığı iddiasıyla başvurup hapis cezasıyla cezalandırmasını istemişti.

Habertürk'ün haberine göre, İstanbul 10. Aile Mahkemesi “Zorlama hapis uygulaması” başvurusunu yersiz buldu.

Seren Serengil Serengil’in avukatı Ayşegül Mermer “Gülben Hanım penguen paylaşımını üstüne alınmış” dedi.