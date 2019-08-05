Gülben Ergen'den evlilik yanıtı: Seda'nın yolundan mı gideyim?
Yeni bir aşka yelken açan Gülben Ergen "ufukta evlilik var mı" sorularına şakayla karışık bir yanıt verdi.
MÜGE ve Gülşen ile 2. Sayfa programı yeni sezonu erken açtı. Yayının ilk konuğu Gülben Ergen oldu.
Bodrum'daki yazlığında Asiye Acar'ın sorularını yanıtlayan Ergen, 'Evlenmeyi tekrar düşünüyor musunuz?' sorusuna şaşırtan bir yanıt verdi:
"Sence? Seda'nın yolundan gideyim mi? Kaçtı o? 5 miydi, 6 mıydı? Hiç bilmiyorum. Evlilik konuşmak için çok erken. Çocukların ön planda olduğu bir yaşamım var ama hayat ne getirir hiç bilmiyorum. Büyük de konuşmak istemiyorum. Çocuklarım henüz tanışmadılar. Çok mutluyum. Heyecanlıyım. Heyecan zaten aşkın vazgeçilmezi."
SEDA SAYAN KAÇ KEZ EVLENDİ?
Seda Sayan ilk evliliğini Rıdvan Kılıç ile yaptı. İkinci evliliğini oğlu Oğulcan'ın babası Sinan Engin ile yaptı.
Seda Sayan'ın üçüncü eşi Sinan Yapcacık. Sayan'ın 4. kez nikah masasına oturduğu kişi Tuncay Kıratlı oldu.
Seda Sayan 5. evliliğini Gökhan Şükür ile yaptı. Sayan'ın Onur Şan ile yaptığı 6. evliliği de mutlu sona ulaşmadı...
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