Gülben'e tehdit mesajları yağdıranlar Erhan Çelik'le bağlantılı çıktı

GÜNDEMDEN düşmeyen Gülben Ergen'in tehdit mesajları aldığı, mesajları atan kişilerin Erhan Çelik'e yakın isimler olduğu ortaya çıktı.

"SONUN DENİZ SEKİ GİBİ OLACAK"

Gülben Ergen, yaşanan süreçte özel telefonuna iki ayrı telefondan ölüm tehditleri, hakaretler içeren mesajlar geldiği ve mesajlarda "Sonun Deniz Seki gibi olacak. Onun girdiği yere gireceksin" gibi ifadeler olduğu iddiasıyla savcılığa başvurdu.

İKİSİ DE TANIDIK ÇIKTI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı bu mesajlar üzerine harekete geçti. Ataşehir Asayiş Büro ekipleri, mesajları atan kişilere yönelik bir operasyon başlattı. Mesajları atan M.Emre K. ve Harun G. kısa sürede gözaltına alındılar. Yapılan incelemede M.Emre K 'nın Erhan Çelik'in asistanı olan Seda K.'nın ağabeyi olduğu , Harun G.'nin ise Erhan Çelik'in şoförlüğünü yapan kişi olduğu ortaya çıktı.

ASİSTANI SUÇU KABUL ETTİ

Şüphelilerden M. Emre K., ifadesinde mesajları kendisinin atmadığını telefonu ablası Seda'ya verdiğini itiraf etti. Bunun üzerine asistan Seda K.'nin ifadesine başvuruldu. M.Emre K. mesajları kendisinin attığını kabul ederek suçu üzerine aldı.

SABIKALI ÇIKTILAR

Yapılan incelemede M.Emre K.'nın uyuşturucu bulundurmaktan, Harun G'nin ise adam yaralama ve tehditten hakkında polis kaydının bulunduğu belirlendi. İki isim ifadelerinin ardından serbest bırakılırken savcılık soruşturmayı derinleştirme kararı aldı.