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Gülben'e giden mesajlar pahalıya patladı! 5 yıla kadar hapsi isteniyor

Gülben Ergen'e gelen hakaret ve tehdit içerikli mesajlar üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı. Erhan Çelik hakkında 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istendi

Gülben'e giden mesajlar pahalıya patladı! 5 yıla kadar hapsi isteniyor

Gülben Ergen'e gelen hakaret ve tehdit içerikli mesajlar üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı. Erhan Çelik hakkında 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istendi

09 Aralık 2017 Cumartesi 11:18
Gülben'e giden mesajlar pahalıya patladı! 5 yıla kadar hapsi isteniyor
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GÜLBEN Ergen'in cep telefonuna gelen hakaret ve tehdit içerikli mesajlar üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı. Savcılık hazırladığı iddianamede Erhan Çelik ve asistanı Seda K. ile şoförü Harun G. hakkında, "Hakaret", "Tehdit" ve "Kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi.

MESAJLARI KABUL ETTİLER

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şikayetçi Gülben Ergen'in cep telefonuna farklı numaralardan hakaret ve tehdit içerikli mesajların gelmesi üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Soruşturma sırasında iddiaya konu mesajların Erhan Çelik'in asistanı Seda K. ve Harun G. adına kayıtlı telefonlardan atıldığının tespit edildiği belirtilen iddianamede, şüphelilerin mesajları kabul ettikleri ancak mesajların tehdit ve hakaret amacıyla atılmadıkları yönünde beyanda bulundukları kaydedildi.

5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Şüphelilerden Harun G.'nin tek başına mesajları attığı, Seda K.'nın ise Erhan Çelik'in azmettirmesi ile mesajları attığı belirtilen iddianamede, mesajların tehdit ve hakaret içerikli olduğu ifade edildi. Mesajların ısrarla gönderilmesinin şikayetçinin psikolojik yönden huzurlu ve sağlıklı yaşam hakkını ihlal ettiği belirtilen iddianamede, her üç şüphelinin de, "Hakaret", "Tehdit" ve "Kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor.

İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 15 gün içinde iddianamenin kabulü veya reddi yönünden karar vermesi bekleniyor.

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Cumhuriyet BaşsavcılığıİstanbulGülben ErgenErhan ÇelikMagazin
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