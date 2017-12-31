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Gülben'den ortalığı karıştıracak mesaj! Yeni yılda bile gönderme yaptı

2017 yılında manşetlerden düşmeyen Gülben Ergen, eski eşi Erhan Çelik'le düşman olmuştu. Ergen, yeni yıl mesajında "Kötülük yapmaktan ve bundan zevk almaktan uzak olsun." dedi.

Gülben'den ortalığı karıştıracak mesaj! Yeni yılda bile gönderme yaptı

2017 yılında manşetlerden düşmeyen Gülben Ergen, eski eşi Erhan Çelik'le düşman olmuştu. Ergen, yeni yıl mesajında "Kötülük yapmaktan ve bundan zevk almaktan uzak olsun." dedi.

31 Aralık 2017 Pazar 12:34
Gülben'den ortalığı karıştıracak mesaj! Yeni yılda bile gönderme yaptı
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ÜNLÜ şarkıcı Gülben Ergen 2017'nin magazin gündemine damga vuran isimler arasındaydı. Eski eşi Erhan Çelik'i, iş adamı Tolga Duğles'le aldattığı iddia edilen Ergen yeni yıl mesajında düşmanlarına gönderme yaptı.

EVLİ ADAMLARLA İLİŞKİ YAŞADIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Erhan Çelik, sosyal medyadan Gülben Ergen'in kendisini aldattığını açık açık anlatmıştı. Yıllardır düşman olduğu isimler Seren Serengil ve Yeşim Salkım da Ergen'e yüklendikçe yüklenmişti. Sürekli evli adamlarla birlikte olduğu iddia edilen Gülben Ergen, yeni yıl için şu mesajı yayınladı: "Kötülük yapmaktan, kalp kırmaktan, yalandan, riyadan, can yakmaktan ve en fenası bunları yaparken insanlık dışı bir zevk almaktan uzak olsun."

İşte Gülben Ergen'in o mesaji:


 

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Tolga DuğlesErhan ÇelikGülben ErgenMagazin
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