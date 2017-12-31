Gülben'den ortalığı karıştıracak mesaj! Yeni yılda bile gönderme yaptı

ÜNLÜ şarkıcı Gülben Ergen 2017'nin magazin gündemine damga vuran isimler arasındaydı. Eski eşi Erhan Çelik'i, iş adamı Tolga Duğles'le aldattığı iddia edilen Ergen yeni yıl mesajında düşmanlarına gönderme yaptı.

EVLİ ADAMLARLA İLİŞKİ YAŞADIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Erhan Çelik, sosyal medyadan Gülben Ergen'in kendisini aldattığını açık açık anlatmıştı. Yıllardır düşman olduğu isimler Seren Serengil ve Yeşim Salkım da Ergen'e yüklendikçe yüklenmişti. Sürekli evli adamlarla birlikte olduğu iddia edilen Gülben Ergen, yeni yıl için şu mesajı yayınladı: "Kötülük yapmaktan, kalp kırmaktan, yalandan, riyadan, can yakmaktan ve en fenası bunları yaparken insanlık dışı bir zevk almaktan uzak olsun."

İşte Gülben Ergen'in o mesaji:



