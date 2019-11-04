GEÇTİĞİMİZ günlerde kendi kanalı TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım'a konuk olan Acun Ilıcalı'ya canlı yayın esnasından eski eşi Şeyma Subaşı'ndan mesaj gelmişti. Ilıcalı'nın yayında donup kalmasına neden olan söz konusu mesajda "Acun selam, ne zaman görüşebiliriz? Tarihleri konuşmamız lazım Miami Oteli ve parayla ilgili bir şey de konuşacağım" yazıyordu. Olaydan kısa bir süre sonra Miami tatiline çıkan Şeyma Subaşı, sevgilisi Guido Senia ile buluşunca olanlar oldu.

"ACUN'UN PARASINI MI YİYORSUNUZ?"

Sosyal medya kullanıcıları Şeyma ve sevgilisine "Acun'un parasını mı yiyorsunuz?" gibi yorumlar yaptı. Guido Senia'nın bir yoruma verdiği cevap ise olay oldu.

"APTAL OLMA"

Miami tatilinden paylaşımlar yapan sevgililerden Guido Senia, Türk takipçisinin "Guido Acun'un parasıyla mı Miami'leri geziyorsun?" yorumuna, "Aptal olma ben Seniagillerdenim. Boş yapma" karşılığını verdi. Senia'nın takipçiye cevap verdiğini gören Şeyma'dan da tepki gecikmedi. Subaşı polemiğe "Aman Tanrım" yorumuyla dahil oldu.NE OLMUŞTU? Kanalı TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım'a konuk olan Acun Ilıcalı,canlı yayında Seray Sever ve Cengiz Semercioğlu'na O Ses Türkiye'den bir video izletirken Şeyma Subaşı'dan bir mesaj geldi. Subaşı'nın mesajında "Acun selam, ne zaman görüşebiliriz? Tarihleri konuşmamız lazım Miami Oteli ve parayla ilgili bir şey de konuşacağım" yazıyordu. Canlı yayında ifşa olan mesaj Twitter'da kısa sürede trend oldu.Konu hakkında Instagram hesabının hikaye bölümünde paylaşım yapan Subaşı, "Sonuçta bizim Acun'la çocuğumuz var. Konuştuğumuz maddi manevi birçok konu var. Bunlardan bir tanesinin canlı yayına çıkması tabii kide benim kaderim, yapacak bir şey yok. Lütfen konu başka bir yerlere gitmesin." demişti.