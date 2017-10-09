G.Saray'da kulübeden çıkamayan futbolcu, son model arabayla şov yaptı

GALATASARAY'IN yıldız futbolcusu Yasin Öztekin, önceki gün eşi Mücella'yla Aqua Florya AVM'de görüntülendi.
Sabah erken saatlerde gittikleri AVM'de kahvaltının ardından alışveriş yapan çift, Ferrari marka özel tasarım araçlarıyla tüm dikkatleri çekti.
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