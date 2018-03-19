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Gözde kediciği, geceliği ve terlikleriyle firar etti

Adnan Oktar'ın gözde kediciklerinden Ceylan Özgül'ün telaş içinde ayağında terlik ve geceliğiyle kaçtığı gizli kamera görüntüleri büyük yankı uyandırdı

Gözde kediciği, geceliği ve terlikleriyle firar etti

Adnan Oktar'ın gözde kediciklerinden Ceylan Özgül'ün telaş içinde ayağında terlik ve geceliğiyle kaçtığı gizli kamera görüntüleri büyük yankı uyandırdı

19 Mart 2018 Pazartesi 16:18
Gözde kediciği, geceliği ve terlikleriyle firar etti
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KAMUOYUNDA en çok tanınan kediciklerden Ceylan Özgül'ün Adnan Oktar'ın yanından ayağında terlik ve geceliğiyle kaçtığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

TÜRK LİRASINI BİLE TANIMIYORMUŞ

Sosyal medya hesabından da dikkat çeken paylaşımlarda bulunan Ceylan Özgül, Adnan Oktar'ın yanında kendisine ilişkin hiçbir kararı kendisinin veremediğini belirterek, yıllar önce değişen Türk Lirasını dahi tanımadığını öne sürdü.


ADNAN OKTAR CEPHESİNDEN YALANLAMA

Ceylan Özgül'ün iddialarına Adnan Oktar kanadından yalanlama geldi. Oktar'ın "kediciklerinden" Tülay Kumaşçı sosyal medya hesabından attığı mesajlarda Ceylan Özgül'ün sözlerinin doğru olmadığını, bir yıl önce kendi isteğiyle babasının yanına gittiğini iddia etti.

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Anahtar Kelimeler:
Adnan OktarCeylan Özgül
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