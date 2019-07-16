Gözaltına alınan oyuncu Orhan Aydın serbest bırakıldı

SANATÇI Orhan Aydın, Uluslararası Urla Toprak Sahne Tiyatro Festivali için gittiği Urla’da gözaltına alındı. Aydın, işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Orhan Aydın’ın Gaziosmanpaşa Savcılığı’nca açılan bir hakaret dosyasından hakkında gıyabi tutuklama kararı olduğu öğrenildi.

Gözaltına alındığını sosyal medya hesabından duyuran Aydın “Gaziosmanpaşa Savcılığı’nın verdiği, haberimizin olmadığı bir dosyaya gıyabi tutuklama kararı var. Hastaneye gittim, sağlık raporu aldım. Memur arkadaşlar otele getirdiler, buradan karakola gideceğiz. Karakolda sabahlayacağım gibi gözüküyor. Bunlara alıştık ama böylesi tuhaf!” dedi.

Aydın, 11.30 sularında serbest kalmasının ardından attığı tweet’te gözaltına alınma gerekçesi olarak şöyle dedi, “7.5 saat karakol ve savcılık ifadesinin nedeni; Esra Elönü’ye kaharet. Bir daha yazayım Esra Elönü’ye hakaret. Gazeteci imiş ve de yazar imiş! Yanımda durarak, dayanışmalarını ileten tüm insanlığa sevgiyle teşekkür ederim.”