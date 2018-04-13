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Göz rengini değiştirmek için ameliyat olan Arjantinli model kör oldu

Arjantinli model, ela olan gözlerinin rengini açık yeşil yapmak için estetik ameliyatı oldu. Ameliyat sonunda sağ gözünde yüzde seksen sol gözünde ise yüzde elli görme kaybı yaşadı

Göz rengini değiştirmek için ameliyat olan Arjantinli model kör oldu

Arjantinli model, ela olan gözlerinin rengini açık yeşil yapmak için estetik ameliyatı oldu. Ameliyat sonunda sağ gözünde yüzde seksen sol gözünde ise yüzde elli görme kaybı yaşadı

13 Nisan 2018 Cuma 08:05
Göz rengini değiştirmek için ameliyat olan Arjantinli model kör oldu
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32 yaşındaki Instagram ünlüsü Arjantinli model Nadinne Bruna, ela olan gözlerinin rengini açık yeşil yapmak için Colombiya'da estetik ameliyatı oldu. Ameliyat sonunda sağ gözünde yüzde seksen sol gözünde yüzde elli görme kaybı yaşadı.

3 BİN DOLAR VEREREK GÖZ RENGİNİ DEĞİŞTİRDİ

Yaklaşık 3 bin dolar vererek ameliyat olan model yeni gözlerinin rengini Instagram'da paylaştıktan kısa bir süre sonra problem yaşamaya başladı.


GÖZLERİNİN ALTINA ENJEKTE EDİLEN SİLİKON SİNİRLERE ZARAR VERDİ

Gözlerinin altına enjekte edilen silikon, göz sinirlerine zarar verdiği için görme problemi yaşayan model tekrar kolombiya'ya gitti. Ancak doktorlar bir şey yapamadıkları için Miami'de tedavi olmaya başladı.

SİLİKON ÇIKARILDI ANCAK HAYATININ GERİ KALANINDA PROBLEM YAŞAYACAK

Gözlerine enjekte edilen silikon ameliyatla çıkarılmasına rağmen ameliyatı yapan doktor Ranya Habash, sinirler zarar gördüğü için modelin hayatının geri kalan kısmında problem yaşayacağını söyledi.

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