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Gönüllerde taht kuran Şevket Hoca yerine gelecek isim belli oldu

Güldür Güldür'de Şevket Hoca karakteriyle gönüllerde taht kuran Çağlar Çorumlu yerine ünlü oyuncu Ünal Yeter getirildi

Gönüllerde taht kuran Şevket Hoca yerine gelecek isim belli oldu

Güldür Güldür'de Şevket Hoca karakteriyle gönüllerde taht kuran Çağlar Çorumlu yerine ünlü oyuncu Ünal Yeter getirildi

06 Ekim 2017 Cuma 14:28
Gönüllerde taht kuran Şevket Hoca yerine gelecek isim belli oldu
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DAHA önce  Muhteşem Yüzyıl,  Galip Derviş,  Türk Malı gibi birçok önemli projede yer alan ünlü oyuncu  Ünal Yeter, yeni sezonda Güldür Güldür Show ile izleyicilerin karşısına çıkacak.

ÇAĞLAR ÇORUMLU'NUN YERİNE GETİRİLDİ

Güldür Güldür Show'un kadrosuna yeni bir oyuncu daha eklendi. Programın kemik kadrosundaki isimlerden  Çağlar Çorumlu'nun ayrılmasından sonra  Ünal Yeter ekibe dahil oldu.
ÜNAL YETER KİMDİR?

40 yaşında olan  Ünal Yeter komik tavırları ile ünlenmiştir. Oyunculuk bölümü mezunu olan Yeter, eğitim aldığı süre içinde de pek çok tiyatro oyununda sahne almıştır. TV izleyicisi ile ilk defa 2007 yılında 'Hakkını Helal Et' adlı dizi ile tanıştı.  Ünal Yeter, 2 Haziran 1977'de  Samsun'da dünyaya geldi. Evli ve bir kız çocuk babasıdır. 2009 yılında yayınlanan Aile Reisi adlı dizide ise Mesut karakterine hayat vermiştir.

' Türk Malı', 'Nuri' ve 'Türk'ün Uzayla İmtihanı' adlı dizilerden sonra ' Muhteşem Yüzyıl' dizisine dahil olarak hayranlarını biraz olsun şaşırtmayı başarmıştır.  Ünal Yeter bu dizide Afife Hatun'un yardımcısı Kiraz Ağa rolünü üstlenmiştir. 2014 yılında yayınlanan ' Galip Derviş' dizisinin senaryosunu da kendisi yazmıştır. 'Geym Of Bizans' filminde de rol alan oyuncu dizilerdeki şaşkın kimliği ile olay yaratmaktadır.

'Altınsoylar' dizisi ile yeniden hayranları ile buluşan  Ünal Yeter, dizide Muhiddin Bey'in damadı rolündedir. Gülsüm yani  Şebnem Bozoklu'nun eşini canlandırmıştır.  Ünal Yeter, 11 Ekim 2017'den itibaren Show TV'deki "Güldür Güldür Show" ile izleyicilerin karşısında olacak.
 

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Anahtar Kelimeler:
Muhteşem YüzyılÇağlar ÇorumluŞebnem BozokluGalip DervişÜnal Yeter
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