Gönlünü kaptırdığı O Ses yarışmacısı, sahnede aşkını itiraf etmiş

ÜNLÜ şarkıcı Hadise ile O Ses Türkiye yarışmacısı Dodan Özer'in aşk yaşadığı iddia edilmişti. İkilinin TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmada birbirlerine "Seni seviyorum" dedikleri ortaya çıktı.

"SENİ SEVİYORUM"

Beyaz TV'de Söylemezsem Olmaz programında çıkan habere göre, şampiyonluk gecesinde Dodan Özer, "Hadise'ye seni seviyorum." dedi. Hadise de "Ben de seni" diyerek bağırdı. Bu anlar canlı yayına yansımıştı.

HADİSE AŞK HABERLERİNE YANIT VERMEDİ

Dodan Özer ile aşk haberleri çıkan Hadise cephesinden ise herhangi bir yalanlama gelmedi.