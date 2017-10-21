Gönlü zengin Yıldız! Sokak ortasındaki hareketi gönülleri fethetti

EYLEM İpek Şafak, Benden Duymuş Olmayın köşesinde Yıldız Tilbe'nin geçen günlerde başına gelen bir olayı yazdı,

TÜM ÜRÜNLERİ SATIN ALMIŞ

'O Ses Türkiye'nin taze jürisi Yıldız Tilbe, geçtiğimiz günlerde Mecidiyeköy'de kaldırımda çökelek satan teyzeyi görünce yanına gitmiş. Çökeleğin köyden geldiğini duyunca, kadıncağızın elindeki tüm ürünlere fazlasıyla 1200 lira ödeyip almış.

"ARTIK SÜREKLİ MÜŞTERİNİM"

Köy ürünlerini çok seven sanatçı, "Sen getir, ben burada bulurum seni, artık sürekli müşterinim" diyerek yaşlı teyzeye moral vermiş.

MATEMATİKLE ARASI YOK

51 yaşındaki sanatçı bu sezon, Acun Ilıcalı'nın sunduğu 'O Ses Türkiye' programında Hadise, Murat Boz ve Gökhan Özoğuz ile beraber jüride yer alıyor. Ünlü şarkıcı, programın bir bölümünde gelen yarışmacının matematik öğretmeni olduğunu öğrendikten sonra en zorlandığı dersin matematik olduğunu söylemişti.

Yıldız Tilbe, 'Hoca diyordu ki 0 vermeye utanıyorum' sözleriyle herkesi kahkahaya boğmuştu.