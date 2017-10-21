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Gönlü zengin Yıldız! Sokak ortasındaki hareketi gönülleri fethetti

Şimdilerde O Ses Türkiye'de jüri üyeliği yapan Yıldız Tilbe'nin Mecidiyeköy'de kaldırımda çökelek satan teyzeye 1200 lira ödeyip bütün ürünlerini satın aldığı ortaya çıktı

Gönlü zengin Yıldız! Sokak ortasındaki hareketi gönülleri fethetti

Şimdilerde O Ses Türkiye'de jüri üyeliği yapan Yıldız Tilbe'nin Mecidiyeköy'de kaldırımda çökelek satan teyzeye 1200 lira ödeyip bütün ürünlerini satın aldığı ortaya çıktı

21 Ekim 2017 Cumartesi 12:31
Gönlü zengin Yıldız! Sokak ortasındaki hareketi gönülleri fethetti
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EYLEM İpek Şafak, Benden Duymuş Olmayın köşesinde  Yıldız Tilbe'nin geçen günlerde başına gelen bir olayı yazdı,

TÜM ÜRÜNLERİ SATIN ALMIŞ

'O Ses  Türkiye'nin taze jürisi  Yıldız Tilbe, geçtiğimiz günlerde  Mecidiyeköy'de kaldırımda çökelek satan teyzeyi görünce yanına gitmiş. Çökeleğin köyden geldiğini duyunca, kadıncağızın elindeki tüm ürünlere fazlasıyla 1200 lira ödeyip almış.

"ARTIK SÜREKLİ MÜŞTERİNİM"

Köy ürünlerini çok seven sanatçı, "Sen getir, ben burada bulurum seni, artık sürekli müşterinim" diyerek yaşlı teyzeye moral vermiş.

MATEMATİKLE ARASI YOK

51 yaşındaki sanatçı bu sezon,  Acun Ilıcalı'nın sunduğu 'O Ses  Türkiye' programında  Hadise,  Murat Boz ve  Gökhan Özoğuz ile beraber jüride yer alıyor. Ünlü şarkıcı, programın bir bölümünde gelen yarışmacının matematik öğretmeni olduğunu öğrendikten sonra en zorlandığı dersin matematik olduğunu söylemişti.

Yıldız Tilbe, 'Hoca diyordu ki 0 vermeye utanıyorum' sözleriyle herkesi kahkahaya boğmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye CumhuriyetiHadise AçıkgözGökhan ÖzoğuzAcun IlıcalıYıldız Tilbe
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