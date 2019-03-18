Göksel'in yatak pozu olay oldu

TATİL için Tayland'a giden Göksel, İstanbul'a dönmeden önce son günlerini Phi Phi adalarına geçiriyor. Instagram hesabından tatil pozlarını takipçileriyle paylaşan Göksel, yatak pozuyla beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
Bu fotoğrafla tatilinin son demlerine geldiğini belirten Göksel, birkaç güne İstanbul'da olacağının müjdesini verdi.
Göksel, paylaştığı toplu fotoğrafların altına "Her an doğuran, her şeyi bilen, iyileştiren doğa... Büyük acılar yaşamış bu minik adanın güler yüzlü, nazik insanlarına ve doğasına şükranla, Koh Phi Phi'den ayrıldım bugün" notunu düştü.
İŞTE GÖKSEL'İN YATAKTA VERDİĞİ POZ: