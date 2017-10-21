gökhan töre nin mutlu günü

BEŞİKTAŞ'TA forma giyen deneyimli oyuncu Gökhan Töre, Sait Halim Paşa Yalısı’nda düzenlenen tören ile Diriliş Ertuğrul dizisinde Halime Sultan karakterini canlandıran dizi oyuncusu Esra Bilgiç ile evlendi. Düzenlenen nikah törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yöneticiler, Teknik Direktör Şenol Güneş, takım arkadaşları, klarnet sanatçısı Serkan Çağrı ve aile dostları katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile Başkan Fikret Orman ise çifte nikah şahitliği yaptı.