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Gökhan Töre’nin mutlu günü

Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre, dizi oyuncusu Esra Bilgiç ile dünya evine girdi

Gökhan Töre’nin mutlu günü

Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre, dizi oyuncusu Esra Bilgiç ile dünya evine girdi

21 Ekim 2017 Cumartesi 22:49
Gökhan Töre’nin mutlu günü
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BEŞİKTAŞ'TA forma giyen deneyimli oyuncu Gökhan Töre, Sait Halim Paşa Yalısı’nda düzenlenen tören ile Diriliş Ertuğrul dizisinde Halime Sultan karakterini canlandıran dizi oyuncusu Esra Bilgiç ile evlendi. Düzenlenen nikah törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yöneticiler, Teknik Direktör Şenol Güneş, takım arkadaşları, klarnet sanatçısı Serkan Çağrı ve aile dostları katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile Başkan Fikret Orman ise çifte nikah şahitliği yaptı.

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