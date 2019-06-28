Gökbel’e Cengiz Kurtoğlu geliyor

20 TEMMUZ'DA önce Cengiz Kurtoğlu konseriyle şenlenecek olan Gökbel'de, 21 Temmuz'da ise Türkiye'nin ünlü güreşçileri er meydanına çıkacak. Alanya’nın ulusal ve uluslararası organizasyonlarla hep ön planda olduğunu hatırlatan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Amacımız ata sporumuzu yaşatmak ve gelecek nesillere taşımak. Zengin etkinliklere sahne olacak güreş organizasyonumuza tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum” dedi. 14. Geleneksel Gökbel Yaylası Yağlı Pehlivan Güreşleri, 20 ve 21 Temmuz’da gerçekleştirilecek. İlk gün Cengiz Kurtoğlu’nun sahne alacağı etkinlikler için ön hazırlıkların tamamlandığı bildirildi.