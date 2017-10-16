Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 30°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
106351
ALTIN
152.511
DOLAR
3.6356
STERLİN
4.8258
EURO
4.2911
'Bebek kordonunda bile kimyasal tespit edildi'
'Bebek kordonunda bile kimyasal tespit...
Meme kanserinden ölüm oranı erkeklerde daha yüksek!
Meme kanserinden ölüm oranı erkeklerde...
İşte seks bağımlılığının nedeni
İşte seks bağımlılığının nedeni
banner468

Göğüsleriyle olay olmuştu! Hamdi Alkan'ın kızı ilk işini kaptı

Hamdi Alkan'ın 2012'de boşandığı Canan Hoşgör'den olan kızı Zeynep Alkan, ilk işini kaptı. Zeynep Alkan, bir kozmetik markasının sosyal medyadaki yüzü oldu

Göğüsleriyle olay olmuştu! Hamdi Alkan'ın kızı ilk işini kaptı

Hamdi Alkan'ın 2012'de boşandığı Canan Hoşgör'den olan kızı Zeynep Alkan, ilk işini kaptı. Zeynep Alkan, bir kozmetik markasının sosyal medyadaki yüzü oldu

16 Ekim 2017 Pazartesi 15:34
Göğüsleriyle olay olmuştu! Hamdi Alkan'ın kızı ilk işini kaptı
banner404

İTALYA'NIN başkenti Roma’da oyunculuk eğitimi alan Zeynep Alkan için babası Hamdi Alkan “Kızım benden daha şöhret. Sürekli oyunculuk teklifi de alıyor” dedi.
Hatırlanacağı gibi Zeynep Alkan daha önce kendisine yöneltilen sorular karşısında Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafı yorumlara kapamıştı. ‘Babanın göğüsleri senden büyük’ cümlesiyle adeta çileden çıkan Zeynep Alkan, sosyal medya hesabından bir açıklama yapmıştı. Alkan açıklamasına şu cümleleri kullanmıştı: ‘Ben bunu zaten biliyorum. Sen söyleyince durum değişmiyor’ ifadelerini kullanmıştı.
Hamdi Alkan’ın oyuncu olmaya hazırlanan kızı Zeynep, göğüslerine silikon taktırmak istemişti ancak babasından veto yemişti.
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Hamdi AlkanCanan HoşgörZeynep Alkan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üç yıldır ekmek yediği marka, kapının önüne koydu
Üç yıldır ekmek yediği marka, kapının önüne koydu
Meşhur ettiği küçük kız, büyüyüp İmparator'a baş kaldırdı
Meşhur ettiği küçük kız, büyüyüp İmparator'a baş kaldırdı
"Zor tuttum" dediği eski eşini aldattığı görüntü çıktı
"Zor tuttum" dediği eski eşini aldattığı görüntü çıktı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim