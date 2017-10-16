Göğüsleriyle olay olmuştu! Hamdi Alkan'ın kızı ilk işini kaptı

İTALYA'NIN başkenti Roma’da oyunculuk eğitimi alan Zeynep Alkan için babası Hamdi Alkan “Kızım benden daha şöhret. Sürekli oyunculuk teklifi de alıyor” dedi.
Hatırlanacağı gibi Zeynep Alkan daha önce kendisine yöneltilen sorular karşısında Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafı yorumlara kapamıştı. ‘Babanın göğüsleri senden büyük’ cümlesiyle adeta çileden çıkan Zeynep Alkan, sosyal medya hesabından bir açıklama yapmıştı. Alkan açıklamasına şu cümleleri kullanmıştı: ‘Ben bunu zaten biliyorum. Sen söyleyince durum değişmiyor’ ifadelerini kullanmıştı.
Hamdi Alkan’ın oyuncu olmaya hazırlanan kızı Zeynep, göğüslerine silikon taktırmak istemişti ancak babasından veto yemişti.
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