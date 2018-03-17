Göğüslerine silikon taktıran ünlü, hem göze hem kulağa hitap etti

HOLLANDA'NIN Rotterdam şehrinde konser veren Sıla, hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı. Sahnede en sevilen şarkılarını söyleyen Sıla, derin göğüs dekolteli kıyafetiyle dikkat çekti. Ünlü şarkıcı, canlı performansıyla hayranlarından tam not almayı başardı.
SİLİKON MU TAKTIRDI?
Sıla'nın son dönemlerde verdiği konserlerde göğüs dekolteli kıyafetler tercih etmesi "Silikon taktırdı" yorumlarını da beraberinde getirdi.
Göğüslerine Silikon Taktıran Sıla, Hem Göze Hem Kulağa Hitap Etti
9 AYDA 7 KEZ SAÇINI DEĞİŞTİRDİ
Öte yandan Sıla'nın imajında sürekli değişikliğe gitmesi dikkatlerden kaçmadı. Saçlarını dokuz ay içinde üç kez rengini dört kez modelini değiştirmesi Ahmet Kural ile ilişkisinin başlangıç ve bitişine yorumlandı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.