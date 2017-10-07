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Giderayak Gülben'e gönderme mi yaptı! İstifaya damga vuran sözler

Erhan Çelik'in canlı yayında yaptığı veda konuşmasında söylediği "İyi insanlarla kalın inşallah" sözleri, "Gülben Ergen'e gönderme mi yaptı" sorusunu akıllara getirdi

Giderayak Gülben'e gönderme mi yaptı! İstifaya damga vuran sözler

Erhan Çelik'in canlı yayında yaptığı veda konuşmasında söylediği "İyi insanlarla kalın inşallah" sözleri, "Gülben Ergen'e gönderme mi yaptı" sorusunu akıllara getirdi

07 Ekim 2017 Cumartesi 11:52
Giderayak Gülben'e gönderme mi yaptı! İstifaya damga vuran sözler
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ERHAN Çelik, canlı yayında yaptığı veda konuşmasıyla TRT'den istifa etti. Konuşmanın sonunda Çelik'in "İyi insanlarla kalın inşallah" temennisi, istifanın perde arkasında yer alan  Gülben Ergen'e gönderme olarak algılandı.

KAVGAYA DAHİL OLDU

Geçtiğimiz haftalarda  Yeşim Salkım,  Gülben Ergen'in  Erhan Çelik'i İzmirli iş adamı  Tolga Duğles'le aldattığını ve iki ismin bu nedenle boşandığını iddia etmişti. Çelik,  Yeşim Salkım'ın iddialarının ardından "Gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır." şeklinde bir açıklama yapmış ve kavgaya dahil olmuştu.

"İYİ İNSANLARLA KALIN"

Son yaptığı açıklamanın ardından eski eşi  Gülben Ergen'in hedef tahtasına oturan  Erhan Çelik, yaşanlardan TRT'nin imajının zarar görmemsi için görevinden istifa etti. Çelik'in istifa konuşmasında "İyi insanlarla kalın sözleri ise "Gülben Ergen'e gönderme mi yaptı" sorusunu akıllara getirdi.

İşte  Erhan Çelik'in istifa konuşması:

Sayın seyirciler bir buçuk yıldır sizlerin desteği ve ilgisiyle sürdürdüğüm TRT Ana Haber bülteniyle bu akşam son kez karşınızda oluyorum. Artık müsade istiyorum. Bu vesile ile ailem olarak gördüğüm TRT camiasına Teşekkürü de bir borç biliyorum. Başta Genel Müdür sayın  İbrahim Eren olmak üzere... Buna bir kan değişimi olarak da bakabilirsiniz. Hayırlısı olur inşallah. Merak etmeyin çok uzun ara vermeyeceğiz. Yeniden ekranda olacağımız, o ilk güne kadar; sağlıkla, huzurla, mutlulukla ve özellikle iyi insanlarla kalın inşallah. Sağ olun, var olun...

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Anahtar Kelimeler:
ERHANÇELİKGülben Ergen
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