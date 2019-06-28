Geri adım atmadı! Göğüs dekolteli cesur pozlarını üst üste paylaştı

Geçtiğimiz günlerde paylaştığı fotoğrafta göğsü göründüğü için eleştirilen Hadise, derin dekolteli paylaşımıyla öne çıktı.

Geri adım atmadı! Göğüs dekolteli cesur pozlarını üst üste paylaştı
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Son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Hadise'nin 'tbt' adı altındaki paylaşımına takipçilerinden beğeni yağdı.

UYARILMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafla beğenileri toplayan Hadise, hayranları tarafından göğüs ucunun gözüktüğü konusunda uyarılmıştı. Uyarılardan sonra fotoğrafını kaldıracağı düşünülen ünlü şarkıcıdan tam tersi hareket geldi.

DERİN DEKOLTELİ PAYLAŞIMINA BEĞENİ YAĞDI

Güzel şarkıcının 'tbt' notuyla paylaştığı dekolteli pozları takipçileriyle paylaştı. Hadise'nin cesur pozlarına beğeni yağdı.

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