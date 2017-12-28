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'Gençliğinde yapsın, ben izin veriyorum'

Kızı Zehra ile yemek çıkışı görüntülenen Hülya Avşar, "Sizi erkek arkadaşıyla tanıştırmak isterse tepkiniz ne olur?" sorusuna "Gençliğinde yapsın, ben izin veriyorum" yanıtını verdi

'Gençliğinde yapsın, ben izin veriyorum'

Kızı Zehra ile yemek çıkışı görüntülenen Hülya Avşar, "Sizi erkek arkadaşıyla tanıştırmak isterse tepkiniz ne olur?" sorusuna "Gençliğinde yapsın, ben izin veriyorum" yanıtını verdi

28 Aralık 2017 Perşembe 15:36
'Gençliğinde yapsın, ben izin veriyorum'
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HÜLYA Avşar, önceki gün kızı Zehra'yla İstinye Park'ta yemek yedi. Çıkışta muhabirlerle sohbet eden sanatçı, 'Hamileyim' esprisine gelen yorumların kendisini şaşırttığını söyledi.

"BİR ŞAKA YAPALIM DEDİL, ORTALIK KARIŞTI"

Çocuğun cinsiytini soranların bile olduğunu belirten Avşar kızı, "Bir şaka yapalım dedik, ortalık karıştı. Cinsiyetini soranlar bile oldu. Bir de 'Ülkeyi terk edecekmiş' dediler. Ben bu ülkede kalıp onları kovacağım" dedi.

"GENÇLİĞİNDE YAPSIN"

Kızı Zehra hakkında da konuşan Avşar, "Sizi erkek arkadaşıyla tanıştırmak isterse tepkiniz ne olur?" sorusunu şöyle yanıtladı: "Benim kızım ciddi düşündüğü birisini benimle tanıştırır. Tabii ki arkadaşları da olacak, gezecek tozacak da. Gençliğinde yapsın, ben izin veriyorum. Zehra'ya her konuda güveniyorum."

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Anahtar Kelimeler:
İstinyeHülya AvşarMagazinZehra Çilingiroğlu
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