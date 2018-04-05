Genç yarışmacıyı Türkiye'nin önünde yerin dibine soktu

BÜLENT Ersoy, Deniz Seki, Armağan Çağlayan ve Can Bonomo'nun jüri olduğu yarışmaya Armağan Çağlayan'ın yarışmacıya fırçası damgasını vurdu.
"KULİSTE BIRAKSAN CÜZDANINI MI ÇALACAKLAR?"
Yarışmacı Kadir Bayram, Neye Yarar ki şarkısını seslendirdikten sonra jüriden yorumlar alınmaya başlandı.Yarışmacının sahnede rahat bir duruş sergileyemediğini fark eden Armağan Çağlayan "Senin cebinde cüzdan mı var? Bunca yıldır televizyoncuyum böyle bir şey görmedim. Kuliste bıraksan cüzdanını çalacaklar mı?" diye sert çıktı.
ÖZÜR DİLEMEK ZORUNDA KALDI
Bu sözler sonrası neye uğradığını şaşıran Kadir Bayram özür dilemek zorunda kaldı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.