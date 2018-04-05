Genç yarışmacıyı Türkiye'nin önünde yerin dibine soktu

BÜLENT Ersoy, Deniz Seki, Armağan Çağlayan ve Can Bonomo'nun jüri olduğu yarışmaya Armağan Çağlayan'ın yarışmacıya fırçası damgasını vurdu.

"KULİSTE BIRAKSAN CÜZDANINI MI ÇALACAKLAR?"

Yarışmacı Kadir Bayram, Neye Yarar ki şarkısını seslendirdikten sonra jüriden yorumlar alınmaya başlandı.Yarışmacının sahnede rahat bir duruş sergileyemediğini fark eden Armağan Çağlayan "Senin cebinde cüzdan mı var? Bunca yıldır televizyoncuyum böyle bir şey görmedim. Kuliste bıraksan cüzdanını çalacaklar mı?" diye sert çıktı.

ÖZÜR DİLEMEK ZORUNDA KALDI

Bu sözler sonrası neye uğradığını şaşıran Kadir Bayram özür dilemek zorunda kaldı.